Купить китайские дроны станет тяжелее: Пекин пошел на решительный шаг
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Изменения вступят в силу уже с 1 августа
На фоне обвинений в усилении поддержки россии со стороны Китая, власти Поднебесной намерены ввести ограничения на экспорт квадрокоптеров, поскольку опасается, что гражданские модели будут применены в военных целях.
Как сообщает AP, в заявлении Министерства торговли Китая идет речь о том, что ограничения на экспорт беспилотников вступят в силу с 1 августа.
При этом отмечается, что запрет будет касаться не всех дронов, а лишь тех, которые могут:
- летать за пределами видимости оператора;
- оставаться в воздухе более 30 минут;
- поднимать нагрузку более 7 килограмм.
"Риск того, что некоторые высокопроизводительные гражданские беспилотные летательные аппараты с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, постоянно растет", — говорится в сообщении Минторга КНР.
Кроме того, там сообщили, что некоторые компании самостоятельно приняли решения не вести дела со странами, пребывающими в состоянии войны. При этом ведомство обвинило США в распространении "заведомо неправдивой информации" об экспорте БПЛА.
Как сообщалось ранее, накануне в СМИ появилась информация о том, что Китай продолжает оказывать огромную военную поддержку россии. Речь идет о нелетальной военной помощи, среди которой бронежилеты и каски, дроны, тепловизионные оптические прицелы и другое.
Что касается БПЛА, то согласно данным американской разведки, по состоянию на март 2023 года их россия закупила у Китая на 12 миллионов долларов.