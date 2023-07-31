Купить китайские дроны станет тяжелее: Пекин пошел на решительный шаг

Изменения вступят в силу уже с 1 августа

На фоне обвинений в усилении поддержки россии со стороны Китая, власти Поднебесной намерены ввести ограничения на экспорт квадрокоптеров, поскольку опасается, что гражданские модели будут применены в военных целях.

Как сообщает AP, в заявлении Министерства торговли Китая идет речь о том, что ограничения на экспорт беспилотников вступят в силу с 1 августа.

При этом отмечается, что запрет будет касаться не всех дронов, а лишь тех, которые могут:

летать за пределами видимости оператора;

оставаться в воздухе более 30 минут;

поднимать нагрузку более 7 килограмм.

"Риск того, что некоторые высокопроизводительные гражданские беспилотные летательные аппараты с высокими техническими характеристиками будут переоборудованы для использования в военных целях, постоянно растет", — говорится в сообщении Минторга КНР.

Кроме того, там сообщили, что некоторые компании самостоятельно приняли решения не вести дела со странами, пребывающими в состоянии войны. При этом ведомство обвинило США в распространении "заведомо неправдивой информации" об экспорте БПЛА.

Как сообщалось ранее, накануне в СМИ появилась информация о том, что Китай продолжает оказывать огромную военную поддержку россии. Речь идет о нелетальной военной помощи, среди которой бронежилеты и каски, дроны, тепловизионные оптические прицелы и другое.

Что касается БПЛА, то согласно данным американской разведки, по состоянию на март 2023 года их россия закупила у Китая на 12 миллионов долларов.