"Огромные мощности": в Европе официально обвинили Китай в военной помощи рф, о чем речь

В Европе хотят воздержания Китая, но пока этого не происходит

Появилось еще одно доказательство того, что Китай все-таки может оказывать военную помощь россии. Теперь об это говорят уже и официальные лица.

Об этом сообщает CNN.

Так, по словам советника президента Франции Эммануэля Бонна, Поднебесная занимается поставками военной техники для использования в Украине.

"Да, есть признаки того, что они делают то, чего мы бы предпочли, чтобы они не делали", — сказан Бонн и уточнил "военное оборудование… насколько нам известно, поставляет в россию огромные военные мощности".

Стоит отметить, что французские официальные лица в разговоре с журналистами объяснили, что советник Макрона имел в виду как технологии двойного назначения, так и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.

"Больше всего нам нужно воздержание Китая. Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина — это конфликт глобального масштаба и что мы не можем предложить Украине проиграть по принципиальным причинам, но также и по причинам очень оперативным. И на карту для нас в Украине поставлено гораздо больше, чем, вы знаете, суверенитет Украины. Это во многом стабильность в мире", — сказал Бонн.

Бонна также спросили, чего не следует делать Китаю. "Поставка оружия обязательно, экономическая поддержка", — ответил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что за время полномасштабного вторжения Китай продал россии беспилотников на огромную сумму.

Также мы сообщали, что в сбитых иранских дронах находят китайские детали.