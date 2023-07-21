"Огромные мощности": в Европе официально обвинили Китай в военной помощи рф, о чем речь
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В Европе хотят воздержания Китая, но пока этого не происходит
Появилось еще одно доказательство того, что Китай все-таки может оказывать военную помощь россии. Теперь об это говорят уже и официальные лица.
Об этом сообщает CNN.
Так, по словам советника президента Франции Эммануэля Бонна, Поднебесная занимается поставками военной техники для использования в Украине.
"Да, есть признаки того, что они делают то, чего мы бы предпочли, чтобы они не делали", — сказан Бонн и уточнил "военное оборудование… насколько нам известно, поставляет в россию огромные военные мощности".
Стоит отметить, что французские официальные лица в разговоре с журналистами объяснили, что советник Макрона имел в виду как технологии двойного назначения, так и нелетальную помощь, такую как шлемы и бронежилеты.
"Больше всего нам нужно воздержание Китая. Нам нужно, чтобы они поняли, что Украина — это конфликт глобального масштаба и что мы не можем предложить Украине проиграть по принципиальным причинам, но также и по причинам очень оперативным. И на карту для нас в Украине поставлено гораздо больше, чем, вы знаете, суверенитет Украины. Это во многом стабильность в мире", — сказал Бонн.
Бонна также спросили, чего не следует делать Китаю. "Поставка оружия обязательно, экономическая поддержка", — ответил он.
Напомним, ранее мы писали о том, что за время полномасштабного вторжения Китай продал россии беспилотников на огромную сумму.
Также мы сообщали, что в сбитых иранских дронах находят китайские детали.