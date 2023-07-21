"Величезні потужності": в Європі офіційно звинуватили Китай у військовій допомозі рф, про що мова

У Європі хочуть утримання Китаю, але поки що цього не відбувається

З’явився ще один доказ того, що Китай таки може надавати військову допомогу росії. Тепер про це говорять і офіційні особи.

Про це повідомляє CNN.

Так, за словами радника президента Франції Еммануеля Бонна, Піднебесна займається постачанням військової техніки для використання в Україні.

"Так, є ознаки того, що вони роблять те, чого ми воліли б, щоб вони не робили", — сказано Бонн і уточнив "військове обладнання … наскільки нам відомо, постачає в росію величезні військові потужності ".

Варто зазначити, що французькі офіційні особи у розмові з журналістами пояснили, що радник Макрона мав на увазі як технології подвійного призначення, так і нелетальну допомогу, таку як шоломи та бронежилети.

"Найбільше нам потрібне утримання Китаю. Нам потрібно, щоб вони зрозуміли, що Україна — це конфлікт глобального масштабу і що ми не можемо запропонувати Україні програти з принципових причин, але також і з причин дуже оперативних. І на карту для нас в Україні поставлено набагато більше, ніж, ви знаєте, суверенітет України. Це багато в чому стабільність у світі", — сказав Бонн.

Бонна також спитали, чого не слід робити Китаю. "Постачання зброї обов’язково, економічна підтримка", — відповів він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що за час повномасштабного вторгнення Китай продав росії безпілотників на величезну суму.

Також ми повідомляли, що в збитих іранських дронах знаходять китайські деталі.