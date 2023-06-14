Китай допомагає росії вбивати українців: дослідники звернули увагу на цікаву деталь

У збитому в Україні іранському дроні знайшли китайську деталь

Російські окупанти продовжують використовувати іранські дрони для ударів по Україні, а виробляти їх допомагає Китай.

Як йдеться у матеріалі The Wall Street Journal, про це йдеться у розслідуванні британської групи Conflict Armament Research, яка займається відстеженням ланцюжків постачання озброєнь.

За її інформацією, у квітні в Україні був збитий черговий іранський ударний безпілотник, в якому було виявлено китайський перетворювач напруги. Примітно те, що його було зроблено в середині січня 2023 року.

Тобто для того, щоб поставити цю деталь до Ірану, встановити її на БПЛА і передати його росії пішло лише три місяці.

Це наштовхнуло дослідників на думку про те, що військова співпраця Китаю та Ірану може бути набагато глибшою, ніж вважалося раніше. Крім того, це показує, що спроби США унеможливити будь-які постачання зброї Тегерану не дають потрібного ефекту.

Це перша деталь виробництва поточного року, яку виявили в іранських дронах, які застосовуються для обстрілів України.

Як повідомлялося раніше, Іран визнав, що до початку російського вторгнення в Україну продав росії невелику партію своїх дронів, втім, там попри всі докази ретельно заперечують, що передавали окупантам зброю після лютого 2022 року.