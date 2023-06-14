Китай помогает россии убивать украинцев: исследователи обратили внимание на любопытную деталь

В сбитом в Украине иранском дроне нашли китайскую деталь

Российские оккупанты продолжают использовать иранские дроны для ударов по Украине, а производить их помогает Китай.

Как говорится в материале The Wall Street Journal, об этом идет речь в расследовании британской группы Conflict Armament Research, которая занимаются отслеживанием цепочек поставок вооружений.

По ее информации в апреле в Украине был сбит один очередной иранский ударный беспилотник, в котором был обнаружен китайский преобразователь напряжения. Примечательно то, что он был произведен в средине января 2023 года.

То есть для того, чтобы поставить эту деталь в Иран, установить ее на БПЛА и передать его россии ушло всего три месяца.

Это натолкнуло исследователей на мысль о том, что военное сотрудничество Китая и Ирана может быть намного глубже, чем считалось ранее. Кроме того, это показывает, что попытки США сделать невозможными любые поставки оружия Тегерану не дают нужного эффекта.

Стоит отметить, что это первая деталь производства текущего года, которую обнаружили в иранских дронах, применяемых для обстрелов Украины.

Как сообщалось ранее, Иран признал, что до начала российского вторжения в Украину продал россии небольшую партию своих дронов, впрочем, там вопреки всем доказательствам усердно отрицают, что передавали оккупантам оружие после февраля 2022 года.