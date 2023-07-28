Становится все более важной опорой в войне: разведка США раскрыла детали сотрудничества Китая и россии

Пекин поставил стране-агрессоры БПЛА на общую сумму в 12 млн долларов

Китай снабжает россию технологиями и оборудованием, которые играют все более важную роль в войне россии против Украины. В военных действиях страны-агрессора Пекин становится для нее все большей опорой.

Об этом сообщается в докладе, подготовленном Управлением директора национальной разведки США, пишет CNN.

Так, по состоянию на март текущего года Китай поставил россии беспилотные летательные аппараты, а также запчасти к ним, общая сумма которых переваливает за 12 млн долларов.

В докладе также указывается, что китайские государственные оборонные компании поставляли госкомпаниям рф, которые находятся под санкциями, другие технологии двойного назначения. Их российские оккупанты используют для продолжения войны в Украине. В частности, речь идет о навигационном оборудовании, технологиях постановки помех и деталях истребителей.

Тем временем с 2021 года в россии значительно вырос импорт полупроводников из Китая. Стоит добавить, что на территорию страны-агрессора поступают также на сотни миллионов долларов полупроводники американского производства или под американской маркой. И это при учете жестких западных санкций.

Как заявлено в докладе, китайские фирмы, вероятно, могут помогать рф в обходе этих санкций. Однако "установить степень этой помощи трудно".

Как реагируют в США

Администрация Байдена неоднократно выражала Китаю обеспокоенность насчет доказательств того, что Пекин продавал россии нелетальное оборудование для его использования на территории Украины.

CNN, ссылаясь на слова одного из официальных лиц США, пишет, что в Штатах предполагают, что в начале полномасштабного вторжения Китай намеревался продать россии смертоносное оружие для использования в Украине. Однако эти планы по мере развития войны значительно сократились.

Позиция Китая

Китай заявил о нейтралитете в отношении войны на Украине и призвал к миру в конфликте. Но в то же время Пекин избегал публичной критики военных преступлений российских оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что зимой текущего года американское издание Wall Street Journal со ссылкой на полученные таможенные данные сообщало, что госкомпании Китая поставляют в рф товары двойного назначения, которые могут быть использованы в оборонной промышленности страны.