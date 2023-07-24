Китай тайно оснащает российскую армию: СМИ поразили масштабами помощи

Китай доходит до красной черты, несмотря на призывы к мирному решению конфликта

россия тайно получает военную помощь от Китая и оснащает ею свою армию, которая воюет против Украины. Речь идет о нелетальном оборудовании, однако даже объемы этой помощи впечатляют.

Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на таможенные записи, которые имеются у них в распоряжении. Такие поставки указывают на то, что, несмотря на попытки Запада остановить "путинскую военную машину", россия нашла лазейку в санкциях размером с Китай.

Китай не поставляет россии непосредственно ракеты или другое оружие и боеприпасы, но в таможенном листе указаны сотни тысяч бронежилетов и касок, дроны, тепловизионные оптические прицелы для наведения на противника ночью. Вместе с тем экспорт оборудования из Китая в Украину сократился.

К примеру, россияне закупили БПЛА на сумму свыше 100 млн долларов, в то время как Украина заключила договоры на сумму в 30 раз меньше. Закупку керамики для бронежилетов россия увеличила на 69% до 225 млн долларов, а Украина, наоборот, сократила на 61% — до 5 млн долларов.

"Свидетельства такого рода показывают, что Китай, несмотря на призывы Пекина к миру, доходит до красной черты, поставляя в россию достаточно нелетального, но полезного в военном отношении оборудования, чтобы оказать существенное влияние на 17-месячную войну президента владимира путина с Украиной. Защитного снаряжения было бы достаточно, чтобы экипировать многих мужчин, мобилизованных россией после вторжения", — пишет издание.

Ранее "Телегаф" рассказывал о том, что после обстрела Одессы Китай упрекнул Украину в том, что она не придерживается "политического урегулирования" войны и не стремится к переговорам.