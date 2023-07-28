Стає все більш важливою опорою у війні: розвідка США розкрила деталі співпраці Китаю та росії

Пекін поставив країні-агресору БПЛА на загальну суму 12 млн доларів

Китай забезпечує росію технологіями та обладнанням, які відіграють все більш важливу роль у війні рф проти України. У військових діях країни-агресора Пекін стає нею все більшою опорою.

Про це повідомляється в доповіді, підготовленій Управлінням директора національної розвідки США, пише CNN.

Так, станом на березень поточного року Китай поставив безпілотні літальні апарати росії, а також запчастини до них, загальна сума яких перевалює за 12 млн доларів.

У доповіді також зазначається, що китайські державні оборонні компанії постачали держкомпаніям росії, які перебувають під санкціями, інші технології подвійного призначення. Їх російські окупанти використовують для продовження війни в Україні. Зокрема, йдеться про навігаційне обладнання, технології постановки перешкод та деталі винищувачів.

Тим часом з 2021 року у росії значно зріс імпорт напівпровідників із Китаю. Варто додати, що на територію країни-агресора надходять також на сотні мільйонів доларів напівпровідники американського виробництва або під американською маркою. І це з урахуванням жорстких західних санкцій.

Як заявлено в доповіді, китайські компанії, мабуть, можуть допомагати росії в обході цих санкцій. Однак "установити ступінь цієї допомоги важко".

Як реагують у США

Адміністрація Байдена неодноразово висловлювала Китаю занепокоєння щодо доказів того, що Пекін продавав росії нелетальне обладнання для його використання на території України.

CNN, посилаючись на слова однієї з офіційних осіб США, пише, що в Штатах припускають, що на початку повномасштабного вторгнення Китай мав намір продати росії смертоносну зброю для використання в Україні. Однак ці плани з розвитком війни значно скоротилися.

Позиція Китаю

Китай заявив про нейтралітет щодо війни в Україні та закликав до миру у конфлікті. Але водночас Пекін уникає публічної критики воєнних злочинів російських окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що взимку поточного року американське видання Wall Street Journal з посиланням на отримані митні дані повідомляло, що держкомпанії Китаю постачають у Росії товари подвійного призначення, які можуть бути використані в оборонній промисловості країни.