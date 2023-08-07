Саміт миру в Саудівській Аравії: Китай дав позитивний сигнал для України – ЗМІ

За словами одного з європейських дипломатів, Китай "виглядає конструктивним"

На саміті світу в Саудівській Аравії Китай дав сигнал про свою готовність брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо досягнення миру в Україні.

Про це повідомили європейські урядовці, пише Financial Times.

Хоча жодних конкретних рішень на переговорах у Джидді за участю близько 40 країн прийнято не було, присутність Пекіна, який раніше відмовився брати участь у подібній зустрічі в Копенгагені, була розцінена як переворот для Києва і стала однією з найголовніших подій саміту.

За словами одного з європейських дипломатів, Китай "виглядає конструктивним".

"Проста присутність Китаю свідчить про те, що росія стає дедалі більш ізольованою", — наголосив він, додавши, що Китай дав зрозуміти, що візьме участь у наступній зустрічі.

Інший європейський дипломат сказав, що всі делегати виявили "широку загальну підтримку" того, що "повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути основою будь-якого мирного врегулювання".

Як пише Spiegel, європейські дипломати за підсумками зустрічі констатували, що Китай брав активну участь і висловлював позитивні погляди на можливі подальші переговори.

Раніше "Телеграф" розповідав, що глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав рішення Китаю брати участь у саміті в Джідді "історичною перемогою" та "суперпроривом".