Довго чекати не доведеться: де і коли пройде новий саміт з української Формули миру

Члени саміту не наполягали на присутності росії

Новий етап переговорів щодо української Формули миру можуть відбутися в Індії на саміті G20 у вересні 2023 року.

Як інформує Bloomberg, переговори в Джидді (Саудівська Аравія), які пройшли 5 і 6 серпня, не призвели до жодних рішучих кроків, спрямованих на завершення війни в Україні.

Зазначається, що головним досягненням саміту став план формування робочих груп з різних пунктів української Формули миру. Однак джерела видання не стали вдаватися до конкретики.

Водночас представник Франції відзначив швидше за все наступний раунд переговорів пройде у Нью-Делі у вересні, під час саміту "Великої двадцятки".

При цьому він зазначив, що жодна з країн Глобального півдня не стала вимагати присутності росії на наступних переговорах, хоча представник Бразилії і висловив думку, що Москва має бути включена "у тій чи іншій формі".

Нагадаємо, саміт у Джидді проходив 5 та 6 серпня за участю представників понад 40 країн. Згідно з коментарем Офісу президента, основна частина зустрічі відбулася 5 числа, а шостого українська делегація провела низку двосторонніх зустрічей.

При цьому в ОПУ зазначили, що всі сторони погодилися з тим, що територіальна цілісність та суверенітет України мають бути дотримані відповідно до статуту ООН.