Саміт у Саудівській Аравії: в Офісі президента підбили підсумки першого дня

У зустрічі взяли участь делегації понад 40 країн

У Джидді (Саудівська Аравія) у суботу, 5 серпня, відбулася зустріч дипломатичних радників з національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств провідних країн світу з приводу мирного врегулювання ситуації в Україні.

Як повідомляє пресслужба ОПУ, українську делегацію на цій зустрічі очолив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Загалом на цій зустрічі були присутніми особисто або приєдналися по відеозв’язку делегації понад 40 країн. Це майже втричі більше, ніж під час першого засідання у цьому форматі, яке відбулося у червні у Копенгагені (Данія).

За словами Єрмака, сторони провели "чесну та відкриту розмову" і змогли висловити свою позицію з цього питання.

"Були різні погляди, але всі присутні засвідчили відданість своїх країн принципам Статуту ООН, міжнародного права та поваги до суверенітету та непорушності територіальної цілісності держав", — зазначив він.

Сторони погодились продовжити роботу з цього питання на різних рівнях. А у неділю, 6 серпня, українська делегація проведе низку двосторонніх зустрічей, на яких будуть обговорені деталі мирних ініціатив.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" поговорив з експертами та дізнався, чого чекати від саміту в Джидді і чи можливий там прорив для України.