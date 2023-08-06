Саммит в Саудовской Аравии: в Офисе президента подвели итоги первого дня

Во встрече приняли участие делегации более 40 стран

В Джидде (Саудовская Аравия) в субботу, 5 августа, состоялась встреча дипломатических советников по национальной безопасности и политических директоров внешнеполитических ведомств ведущих стран мира по поводу мирного урегулирования ситуации в Украине.

Как передает пресс-служба ОПУ, украинскую делегацию на этой встрече возглавил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Всего на этой встрече присутствовали лично или присоединились по видеосвязи делегации более 40 стран. Это почти в три раза больше, чем во время первого заседания в этом формате, которое состоялось в июне в Копенгагене (Дания).

По словам Ермака, стороны провели "честный и открытый разговор" и смогли высказать свою позицию по этому вопросу.

"Были разные взгляды, но все присутствовавшие засвидетельствовали приверженность своих стран принципам Устава ООН, международного права и уважения суверенитета и нерушимости территориальной целостности государств", — отметил он.

Стороны согласились продолжить работу по этому вопросу на разных уровнях. А в воскресенье, 6 августа, украинская делегация проведет ряд двусторонних встреч, на которых будут обсуждены детали мирных инициатив.

Напомним, ранее "Телеграф" поговорил с экспертами и узнал, чего ждать от саммита в Джидде и возможен ли там прорыв для Украины.