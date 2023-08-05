Саммит в поисках мира в Украине: что важно понимать перед встречей в Саудовской Аравии

Международная встреча станет площадкой, где война в Украине будет рассматриваться именно с позиций Киева

В субботу, 5 августа, в Саудовской Аравии начинается саммит, посвященный поиску выхода из войны, развязанной россией против Украины. На мероприятие не пригласили страну-агрессор, зато ожидают делегации более 30 стран и объединений, причем, не только западных, но и так называемого Глобального Юга — Азия, Африка, Латинская Америка. Подтвердила свое участие Индия. Дистанционно будет участвовать Бразилия. Есть надежда, что к встрече присоединится и Китай.

Эксперты поделились с "Телеграфом" ожиданиями и опасениями от встречи, на которой Украина попытается убедить всех в необходимости поддержать именно ее формулу мира.

Попытки "миротворчества" в кремлевском стиле

Нардеп V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым Андрей Сенченко акцентирует, что встреча в Саудовской Аравии — не то место и не тот формат, где будет поставлена точка в российской агрессии.

— Но это, — отмечает он, — довольно важная встреча, позволяющая Украине напрямую донести свою позицию тем странами, которые ранее не были нашими активными союзниками (а в некоторых случаях поддерживали россию — в какой-то степени).

По мнению эксперта, чуда в Саудовской Аравии точно не произойдет. Но какие-то семена будут посеяны.

— При этом мы должны быть готовы к тому, что часть стран, давших согласие на участие в саммите, имеют в голове совсем иные картины пути к миру, нежели мы, — предупреждает Андрей Сенченко. — И в Джидде вполне вероятны попытки "миротворчества" в стиле кремля. Типа — пусть Украина откажется от части своих территорий, от желания вступить в НАТО, еще от чего-то. Давайте остановим военные действия (по сути, "замораживание" конфликта). Я думаю, что проводники таких идей на этой встрече тоже будут. И нашей власти следует быть к этому готовой.

Встреча — прогресс для Украины

Профессор кафедры политических наук Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Анна Малкина считает, что предстоящий саммит очень важен и интересен по нескольким причинам.

— Во-первых, это страна-организатор, которым неожиданно выступила Саудовская Аравия. Во-вторых, это тема саммита, которая посвящена обсуждению мирного плана президента Владимира Зеленского. В-третьих, это приглашенные страны, среди которых нет россии, но есть Китай, Индия, Южная Корея, Египет, Мексика и так далее. Данная конфигурация участников говорит о том, что условный коллективный Запад не справляется с урегулированием конфликта — и для его решения необходимо глобальное партнерство и переформатирование международного права в соответствии с новыми вызовами, связанными с угрозой, исходящей от российской федерации, — поясняет политолог.

Поэтому, продолжает эксперт, независимо от того, будут ли на саммите приняты какие-то важные решения или всё закончится неким абстрактным коммюнике, данную встречу можно уже считать большим дипломатическим прогрессом.

— Предстоящая международная встреча станет площадкой, где война в Украине будет рассматриваться именно с позиций Украины, которая является жертвой систематических военных преступлений и отчаянно сражается за свой суверенитет и территориальную целостность. И это очень важно, так как страны Глобального Юга обеспокоены этой проблемой исключительно в связи с недостатком продовольствия или повышения цен на него, — подчеркивает Анна Малкина. — Поэтому встреча в Джидде может стать тем событием, где Украина будет услышана не только Западом, но и странами Африки, Латинской Америки, Индией и Китаем.

Срыв зерновой сделки — бумеранг для россии

По мнению эксперта по Восточной Азии Алексея Живоры, стратегия политической солидарности, работающая с нашими друзьями из Европы, Северной Америки и ряда других демократических государств по всему миру, фактически не имеет никакого эффекта на страны Глобального Юга.

— Встреча в Саудовской Аравии должна помочь донести позицию Украины тем странам, которые мы не привыкли видеть среди наших ближайших союзников или даже сочувствующих наблюдателей. Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, Саудовская Аравия и даже Турция — это страны с тоталитарными, авторитарными или гибридными режимами, которые проводят достаточно прагматическую политику, направленную на достижение своих стратегических или просто локальных целей, — поясняет эксперт.

В работе с ними, отмечает он, большую роль играют не высокие идеалы или понятия справедливости, а четкие утилитарные решения, помогающие ответить на вопрос "А что я получу от этого завтра?"

В то время, когда россия публично продолжает настаивать на своем плане-максимуме (уничтожение украинской государственности без реальной возможности довести дело до реализации), Украина предлагает конкретный путь к деэскалации, подчеркивает Алексей Живора.

— Не факт, что все предлагаемые нами шаги будут поддержаны в полной мере, но это уже хороший базис для начала разговора, — уверен он.

По словам эксперта, выход россии из зерновой сделки с последующим ракетным и дроновым террором украинской портовой инфраструктуры и зернохранилищ в значительной степени подогревает интерес к встрече в Саудовской Аравии таких стран, как тот же Китай. Государств, которые, с одной стороны, придерживаются чисто формального нейтралитета, но с другой — испытывают угрозу собственной безопасности из-за зависимости от импорта продовольствия, а соответственно и колебаниям мировых цен на него.

— Скорее всего, встреча в Джидде приведет к повышению непубличного давления вышеупомянутых стран на рф, — прогнозирует Алексей Живора. — А реальным результатом станет либо возвращение россии к зерновому соглашению, либо создание негативного прецедента в ее отношениях с этими странами (чем может воспользоваться Украина для в достижения своих целей). На мой взгляд, именно такой подход к саммиту был выбран правильно.