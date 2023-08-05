Десятки стран и без россии: в Саудовской Аравии стартовал саммит по украинской Формуле мира

В россии пообещали следить за ходом саммита, но участвовать в нем ее представители не станут

В Джидде (Саудовская Аравия) на выходных стартовал саммит Формулы мира в Украине, на которой будут представлены около 40 стран, но не россии.

Как информирует AlJazeera, участники встречи будут стремиться разработать ключевые принципы относительно завершения российского вторжения в Украину.

Информацию об этом также подтвердил глава офиса президента Андрей Ермак в своем Telegram.

Представленная Киевом формула подразумевает уважение к территориальной целостности нашей страны и вывод российских войск со всех оккупированных областей. По этой причине россия отвергает украинскую идею, вместе с тем в кремле пообещали наблюдать за ходом саммита.

Издание сообщает, что для Украины этот саммит важен, поскольку дает возможность поговорить со странами, которые сохраняют нейтралитет в войне. К таковым относятся, например, Бразилия и Индия.

Отмечается, что особенно важным для Киева является участие в саммите представителя Китая, который хоть и заявляет о нейтральности, но все же имеет тесные связи с россией.

Как известно, накануне в Пекине подтвердили, что отправят на саммит своего специального представителя по делам Евразии Ли Хуэя. В Украине это назвали "исторической победой".