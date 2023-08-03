Китай меняет взгляд на войну в Украине? Западные СМИ обещают громкий прорыв

У Китая все больше вопросов к россии

Китай, который тайно оснащает российскую армию, может присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии. Это говорит о том, что власти страны, вероятно, готовы сменить риторику.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Иностранные журналисты отмечают, что у Китая с каждым днем растут риски из-за войны в Украине.

Так, Пекин по сей день официально придерживается позиции нейтралитета в вопросе российского вторжения в Украину, но, вместе с тем, он оказывает негласную поддержку россии. Власти Китая закрывали глаза на многие действия владимира путина, но последним "раздражителем" иностранные СМИ называют выход россии из "зерновой сделки". Дело в том, что Пекин один из крупнейших импортеров украинского зерна, и властям страны не выгодна такая блокада.

Свою роль сыграл и мятеж ЧВК "Вагнера" под руководством евгения пригожина. У властей Китая возникли новые вопросы касательно непоколебимости авторитета владимира путина внутри своей страны.

По данным The Wall Street Journal, Китай меняет свою риторику и, вероятно, согласен на то, чтобы рассматривать "украинскую формулу мира" для окончания войны, что может стать серьезным прорывом. Ожидается, что делегация Китая прибудет на встречу по миру в Украине, которая пройдет в Саудовской Аравии 5-6 августа 2023 года.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Китай становится опорой россии в войне все сильнее. Разведка США раскрыла подробности сотрудинчества двух стран.