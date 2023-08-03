Китай змінює погляд на війну в Україні? Західні ЗМІ обіцяють гучний прорив

У Китаю все більше питань до росії

Китай, який таємно оснащує російську армію, може приєднатися до переговорів у Саудівській Аравії. Це говорить про те, що влада країни, ймовірно, готова змінити риторику.

Про це пише The Wall Street Journal. Іноземні журналісти зазначають, що у Китаю з кожним днем зростають ризики через війну в Україні.

Так, Пекін досі офіційно дотримується позиції нейтралітету щодо російського вторгнення в Україну, але, водночас, він надає негласну підтримку росії. Влада Китаю заплющувала очі на багато дій вооадимира путіна, але останнім "подразником" іноземні ЗМІ називають вихід росії з "зернової угоди". Справа в тому, що Пекін один із найбільших імпортерів українського зерна, і владі країни не вигідна така блокада.

Свою роль відіграв і заколот ПВК "Вагнера" під керівництвом євгена пригожина. У влади Китаю виникли нові питання щодо непохитності авторитету володимира путіна всередині своєї країни.

За даними The Wall Street Journal, Китай змінює свою риторику і, ймовірно, погоджується на те, щоб розглядати "українську формулу миру" для закінчення війни, що може стати серйозним проривом. Очікується, що делегація Китаю прибуде на зустріч щодо миру в Україні, яка пройде в Саудівській Аравії 5-6 серпня 2023 року.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Китай стає опорою Росії у війні все сильніше. Розвідка США розкрила подробиці співпраці двох країн.