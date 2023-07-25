Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін висловився щодо змін в уряді Китаю та припустив, як це може вплинути на Україну

В Китаї відбуваються безпрецедентні події. У буквальному сенсі. Ван І знову став міністром закордонних справ Китаю, такого ще не було ніколи. Більше того, Ван І відомий своєю обережністю та стратегічним мисленням. Обережністю в тому числі по відношенню до РФ і в той же час прагматичним ставленням до США. На відміну від попереднього міністра, який має ярлик антиамериканіста. А його фото із заступником міністра закордонних справ РФ в Пекіні з посмішкою до вух було, як на мене, запопадливим до Кремля.

Детективна історія зі зникненням попереднього міністра майже на місяць, коли його ніхто не бачив, думаю більше пов'язана з політикою, ніж з романтичними відносинами, як про це пише багато ЗМІ. Але ще цікавішим є призначення нового голови Центробанку Китаю Пан Гуншена, який є зрозумілим світу і зокрема США і має їхню повагу. Очевидно, що партнерство Китаю з РФ не припиниться, остання банально потрібна Китаю в його "іграх" із Заходом. Але Пекін однозначно і символічно показав дистанцію між собою та РФ. Американські візити не пройшли дарма, а Кіссінджер, якому вже 100 років, просто так нікуди точно не їздить.

Путіну є над чим ламати голову і це добре. Але і нам є, над чим замислитися, адже наближення позицій США та Китаю щодо нас також реальне. Китай може рухатися у бік США або вони можуть рухатися назустріч один одному. Для нас це два дуже різні варіанти майбутнього.