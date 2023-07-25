Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин высказался по поводу изменений в правительстве Китая и предположил, как это может повлиять на Украину

В Китае происходят беспрецедентные события. В буквальном смысле. Ван И снова стал министром иностранных дел Китая, такого еще не было никогда. Более того, Ван И известен своей осторожностью и стратегическим мышлением. Осторожностью в том числе по отношению к РФ и в то же время прагматичным отношением к США. В отличие от предыдущего министра, имеющего ярлык антиамериканиста. А его фото с заместителем министра иностранных дел РФ в Пекине с улыбкой до ушей было, по-моему, с заигрыванием к Кремлю.

Детективная история с исчезновением предыдущего министра почти на месяц, когда его никто не видел, думаю больше связана с политикой, чем с романтическими отношениями, как об этом пишут многие СМИ. Но еще интереснее назначение нового главы Центробанка Китая Пан Гуншена, который понятен миру и в частности США и имеет их уважение. Очевидно, что партнерство Китая с РФ не прекратится, последняя банально нужна Китаю в его "играх" с Западом. Но Пекин однозначно и символически показал дистанцию между собой и РФ. Американские визиты не прошли даром, а Киссинджер, которому уже 100 лет, просто так никуда точно не ездит.

Путину есть над чем ломать голову и это хорошо. Но и нам есть о чем задуматься, ведь приближение позиций США и Китая относительно нас также реально. Китай может двигаться в сторону США или они могут двигаться навстречу друг другу. Для нас это два очень разных варианта будущего.