Россияне даже усомнились в "дружественности" Азии после приглашения на Игры.

До 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх-2023 в Китае, правда, сами россияне не в восторге от условий, которые им предлагают в Поднебесной. Возможно, некоторые спортсмены из стран-агрессоров смогут таким образом квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, хотя окончательного решения по россиянам и белорусам Международный олимпийский комитет (МОК) еще не принял.

Об этом сообщает Inside the Games. Решение об участии россиян и белорусов принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии (ОСА). Азиатские игры-2023 пройдут в Ханчжоу (Китай) с 23 сентября по 8 октября.

Дело в том, что "братский" Китай запрещает любую российскую символику на турнире, а сами россияне будут выступать в нейтральном статусе. Кроме того, спортсмены из рф и Беларуси будут соревноваться вне медального зачета, а потому обойдутся без наград. Правда, по информации источника, на Азиатских играх россияне и белорусы смогут завоевать путевки на Олимпиаду в Париже. При этом МОК пока не принял решения касательно представителей рф и Беларуси на Играх-2024.

Российские болельщики массово жалуются в сети на условия допуска российских спортсменов. Один из пользователей отметил, что Китай вонзил "стрелу в спину" рф.

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допустить россиян и белорусов к международным соревнованиям. Ранее в россии пригрозили Франции танками после того, как в СМИ просочилась информация о том, что сборную рф на Играх приравняют с беженцами.