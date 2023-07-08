"Стріла в спину": в рф образилися на "братський" Китай

Росіяни навіть засумнівалися у "дружності" Азії після запрошення на Ігри

До 500 російських та білоруських спортсменів виступлять на літніх Азійських іграх-2023 у Китаї, щоправда, самі росіяни не в захваті від умов, які їм пропонують у Піднебесній. Можливо, деякі спортсмени з країн-агресорів зможуть таким чином кваліфікуватися на Олімпійські ігри в Парижі, хоча остаточного рішення щодо росіян та білорусів Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ще не ухвалив.

Про це повідомляє Inside the Games. Рішення про участь росіян та білорусів ухвалено на засіданні генеральної асамблеї Олімпійського комітету Азії (ОСА). Азійські ігри-2023 відбудуться у Ханчжоу (Китай) з 23 вересня по 8 жовтня.

Річ у тому, що "братський" Китай забороняє будь-яку російську символіку на турнірі, а самі росіяни виступатимуть у нейтральному статусі. Крім того, спортсмени з рф та Білорусі змагатимуться поза медальним заліком, а тому обійдуться без нагород. Щоправда, за інформацією джерела, на Азійських іграх росіяни та білоруси зможуть вибороти путівки на Олімпіаду в Парижі. При цьому МОК поки не прийняв рішення щодо представників рф та Білорусі на Іграх-2024.

Російські вболівальники масово скаржаться у мережі на умови допуску російських спортсменів. Один з користувачів зазначив, що Китай встромив "стрілу в спину" росії.

Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допустити росіян і білорусів до міжнародних змагань. Раніше в росії пригрозили Франції танками після того, як у ЗМІ просочилася інформація про те, що збірну рф на Іграх прирівняють з біженцями.