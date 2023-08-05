Рус

Десятки країн і без росії: у Саудівській Аравії стартував саміт за українською Формулою миру

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Мухаммед бін Салман та Володимир Зеленський Новина оновлена 05 серпня 2023, 17:09
Мухаммед бін Салман та Володимир Зеленський

У росії пообіцяли стежити за перебігом саміту, але брати участь у ньому її представники не стануть

У Джидді (Саудівська Аравія) на вихідних стартував саміт Формули світу в Україні, на якій буде представлено близько 40 країн, але не росії.

Як інформує AlJazeera, учасники зустрічі прагнутимуть розробити ключові засади щодо завершення російського вторгнення в Україну.

Інформацію про це також підтвердив глава офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Подана Києвом формула передбачає повагу до територіальної цілісності нашої країни та виведення російських військ з усіх окупованих областей. З цієї причини росія відкидає українську ідею, натомість у кремлі пообіцяли спостерігати за перебігом саміту.

Видання повідомляє, що для України цей саміт є важливим, оскільки дає можливість поговорити з країнами, які зберігають нейтралітет у війні. До таких відносяться, наприклад, Бразилія та Індія.

Зазначається, що особливо важливою для Києва є участь у саміті представника Китаю, який хоч і заявляє про нейтральність, проте має тісні зв’язки з росією.

Як відомо, напередодні у Пекіні підтвердили, що відправлять на саміт свого спеціального представника у справах Євразії Лі Хуея. В Україні це назвали "історичною перемогою".

Теги:
#Україна #Саміт #Саудівська Аравія