Десятки країн і без росії: у Саудівській Аравії стартував саміт за українською Формулою миру

У росії пообіцяли стежити за перебігом саміту, але брати участь у ньому її представники не стануть

У Джидді (Саудівська Аравія) на вихідних стартував саміт Формули світу в Україні, на якій буде представлено близько 40 країн, але не росії.

Як інформує AlJazeera, учасники зустрічі прагнутимуть розробити ключові засади щодо завершення російського вторгнення в Україну.

Інформацію про це також підтвердив глава офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram.

Подана Києвом формула передбачає повагу до територіальної цілісності нашої країни та виведення російських військ з усіх окупованих областей. З цієї причини росія відкидає українську ідею, натомість у кремлі пообіцяли спостерігати за перебігом саміту.

Видання повідомляє, що для України цей саміт є важливим, оскільки дає можливість поговорити з країнами, які зберігають нейтралітет у війні. До таких відносяться, наприклад, Бразилія та Індія.

Зазначається, що особливо важливою для Києва є участь у саміті представника Китаю, який хоч і заявляє про нейтральність, проте має тісні зв’язки з росією.

Як відомо, напередодні у Пекіні підтвердили, що відправлять на саміт свого спеціального представника у справах Євразії Лі Хуея. В Україні це назвали "історичною перемогою".