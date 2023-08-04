"Історична перемога": Кулеба про гучне рішення Китаю щодо України

Україна оцінила жест Китаю

Спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей представлятиме Пекін під час зустрічі представників МЗС у Саудівській Аравії 5 та 6 серпня.

Як повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба у коментарі "Інтерфакс-Україна", для нашої країни це є великою перемогою.

"Ми хочемо, щоб Китай взяв участь у саміті Формули світу. Новина про те, що Китай делегує Лі Хуея в Джидду — це суперпрорив", — зазначив він.

Кулеба зазначив, що важливу роль у залученні Китаю до саміту відіграла Саудівська Аравія після розмови президента України Володимира Зеленського із наслідним принцом Мухаммедом бін Салманом.

"Саудівська Аравія привернула Китай і це історична перемога", — зазначив міністр.

Як повідомлялося раніше, західні ЗМІ напередодні повідомили, що намір взяти участь у саміті в Джидді пов’язаний з тим, що останнім часом у Китаю виникає все більше питань до росії. Зокрема, це стосується оголошення кремлем блокади українських портів, оскільки КНР є одним з найбільших імпортерів українського зерна у світі. Передбачається, що Пекін навіть готовий змінити риторику щодо російського вторгнення в Україну.