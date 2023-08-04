"Историческая победа": Кулеба о громком решении Китая в отношении Украины

Украина оценила жест Китая

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй будет представлять Пекин во время встречи представителей МИД в Саудовской Аравии 5 и 6 августа.

Как сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии "Интерфакс-Украина", для нашей страны это является большой победой.

"Мы хотим, чтобы Китай принял участие в саммите Формулы мира. Новость о том, что Китай делегирует Ли Хуэя в Джидду — это суперпрорыв", — отметил он.

Кулеба отметил, что важную роль в привлечении Китая к саммиту сыграла Саудовская Аравия после разговора президента Украины Владимира Зеленского с наследным принцем Мухаммедом бин Салманом.

"Саудовская Аравия привлекла Китай и это историческая победа", — отметил министр.

Как сообщалось ранее, западные СМИ накануне сообщили, что намерение принять участия в саммите в Джидде связано с тем, что в последнее время у Китая возникает все больше вопросов к россии. В частности это касается объявления кремлем блокады украинских портов, поскольку КНР является одним из крупнейших импортеров украинского зерна в мире. При этом предполагается, что Пекин даже готов сменить риторику относительно российского вторжения в Украину.