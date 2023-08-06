Долго ждать не придется: где и когда пройдет новый саммит по украинской Формуле мира

Члены саммита не настаивали на присутствии россии

Новый этап переговоров по украинской Формуле мира могут пройти в Индии на саммите G20 в сентябре 2023 года.

Как информирует Bloomberg, переговоры в Джидде (Саудовская Аравия), которые прошли 5 и 6 августа не привел ни к каким решительным шагам, направленным на завершение войны в Украине.

Отмечается, что главным достижением саммита стал план формирования рабочих групп по разным пунктам украинской Формулы мира. Однако источники издания не стали вдаваться в конкретику.

Вместе с тем представитель Франции отметил скорее всего следующий раунд переговоров пройдет в Нью-Дели в сентябре, во время саммита "Большой двадцатки".

При этом он отметил, что ни одна из стран Глобального юга не стала требовать присутствия россии на следующих переговорах, хотя представитель Бразилии и высказал мнение, что Москва должна быть включена "в той или иной форме".

Напомним, саммит в Джидде проходил 5 и 6 августа при участии представителей более 40 стран. Согласно комментарию Офиса президента, основная часть встречи состоялась 5 числа, а шестого украинская делегация провела ряд двусторонних встреч.

При этом в ОПУ отметили, что все стороны согласились с тем, что территориальная целостность и суверенитет Украины должны быть соблюдены в соответствии с уставом ООН.