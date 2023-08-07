Саммит мира в Саудовской Аравии: Китай дал позитивный сигнал для Украины – СМИ

По словам одного из европейских дипломатов, Китай "выглядит конструктивным"

На саммите мира в Саудовской Аравии Китай дал сигнал о своей готовности участвовать в дальнейших международных переговорах по достижению мира в Украине.

Об этом сообщили европейские чиновники, пишет Financial Times.

Хотя никаких конкретных решений на переговорах в Джидде с участием около 40 стран принято не было, присутствие Пекина, ранее отказавшегося участвовать в подобной встрече в Копенгагене, было расценено как переворот для Киева и стало одним из самых главных событий саммита.

По словам одного из европейских дипломатов, Китай "выглядит конструктивным".

"Простое присутствие Китая свидетельствует о том, что россия становится все более и более изолированной", — подчеркнул он, добавив, что Китай дал понять, что примет участие в следующей встрече.

Другой европейский дипломат сказал, что все делегаты проявили "широкую всеобщую поддержку" того, что "уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины должно быть основой любого мирного урегулирования".

Как пишет Spiegel, европейские дипломаты по итогам встречи констатировали, что Китай активно участвовал и высказывал позитивные взгляды на возможные дальнейшие переговоры такого рода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Китая участвовать в саммите в Джидде "исторической победой" и "суперпрорывом".