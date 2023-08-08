Китай и россия пытаются развивать военное сотрудничество: США готовы действовать

Недавно страны провели совместные маневры неподалеку от принадлежащих США Алеутских островов

Китай и россия продолжают искать пути военного сотрудничества. США внимательно следят за ситуацией и готовы действовать.

Об этом заявил спикер Пентагона генерал Патрик Райдер во время брифинга, сообщает УНН.

"Я думаю, никого не удивит то, что Китай и россия продолжают искать пути для военного сотрудничества. Мы продолжим следить за этой ситуацией и будем действовать должным образом", — ответил он на вопросы по поводу совместных маневров россии и Китая неподалеку от принадлежащих США Алеутских островов.

Генерал добавил, что российские и китайские корабли действовали в международных водах, что является вполне правомерным. Однако американские командования NORAD и NORTHCOM отслеживали их передвижения.

Ранее "Телеграф" сообщал, что россия тайно получает военную помощь от Китая и оснащает ею свою армию, которая воюет против Украины. Речь идет о нелетальном оборудовании, однако объемы этой помощи впечатляют. рф получает от Китая сотни тысяч бронежилетов и касок, дроні, тепловизионные оптические прицелі для наведения на противника ночью.