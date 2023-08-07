Підсумки переговорів щодо миру в Україні: головні висновки після зустрічей у Саудівській Аравії

Визнання суверенітету та територіальної цілісності України є відправною точкою для результативних переговорів.

Протягом 5 та 6 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) проходила зустріч, присвячена обговоренню пошуку миру в Україні. На захід прибули радники глав держав понад 40 країн. За бортом залишилася країна-агресор – росія.

Експерти проаналізували для "Телеграфу" відомі на даний момент підсумки консультацій і розповіли, чого чекати далі.

Вже є великий успіх

Директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала розмірковує так:

— Дуже добре, що ці консультації відбулися. Вони демонструють усьому світу, особливо країнам, які були на боці росії або посідали нейтральну позицію, що всі спроби країни-агресора у світовому інформаційному просторі показувати своє нібито прагнення до припинення війни не мають жодного стосунку до дійсності. Вбивається останній цвях у такі спроби. Ті країни, яким рф або в рамках ООН, або в рамках саміту росія-Африка намагалася показати, що Київ не хоче миру, тепер побачили інший бік медалі. Російська пропаганда і дипломатія (що, в принципі, одне й те саме) явно програла. І це головне, вважає експерт.

Він сподівається, що підсумки саміту виявляться значно відчутнішими, аніж просто вибір країнами одного або кількох з десяти пунктів формули миру, які пропонує Україна. Ядерна безпека, продовольча, екологічна тощо.

Важливо, наголошує Віталій Бала, прийняти формулу у комплексі. Якщо з неї випадає якийсь елемент, формула не спрацює, упевнений він.

— Звісно, дуже позитивно, що всі учасники зустрічі підтвердили: справедливий мир можливий лише на базі дотримання міжнародного права, верховенства Статуту ООН, що передбачає повагу до суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах на 1991 рік. Якщо країни, які раніше були на боці рф, стануть після цього саміту нейтральнішими, а нейтральні — більш наближеними до української позиції, це вже буде великий успіх, вважає експерт.

У цьому напрямі й треба рухатись, наголошує він. Чітко усвідомлюючи, що радники, які зустрічалися в Джидді, не ухвалюють рішення.

— Нам необхідно з їхньою допомогою схилити на свій бік керівників країн. І це вже буде реальне досягнення, — констатує Віталій Бала.

Восени можемо вийти на конкретні рішення

Викладач Київського національного університету ім. Т.Г.Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук звертає увагу, що поки інформації оприлюднено не так багато.

— Усі сторони погодилися прийняти як основу для завершення російсько-української війни — базові засади Статуту ООН. А саме – дотримання територіальної цілісності, суверенітету (у даному разі — України). З цим, схоже, погодилися навіть Китай та Індія. І це непогана база для подальших переговорів щодо формування загальносвітового бачення формату припинення війни у нашій країні, — зазначає політолог.

Зустріч у Джидді, безумовно, була важливою, упевнений Петро Олещук. Нагадуючи, що їй передували переговори у форматі радників у Копенгагені. Але в Данії, акцентує експерт, було представлено 15 держав, а в Саудівській Аравії вже 42. Причому, включаючи держави т.зв. Глобального Півдня, а також Китай, які раніше висловлювали досить високий рівень лояльності до рф. Проте всі вони зійшлися, що суверенітет та територіальна цілісність України — відправна точка для результативних переговорів.

— І це, — зазначає Петро Олещук, — явно викликало серйозне роздратування в росії. Що виявилося в черговій жовчній публікації екс-президента, нинішнього заступника радбезу рф дмитра медведєва.

Політолог вважає, що казати про якісь далекосяжні результати за підсумками зустрічі в Джидді поки зарано. Одне із завдань цієї зустрічі на рівні радників — підготувати саміт за участю керівників держав, пояснює він. І ось там уже, ймовірно, буде затверджено глобальний мирний план на підставі пропозицій президента України, оприлюднених торік.

— Нагадаю, що формула миру Зеленського передбачає завершення війни на підставі саме дотримання територіальної цілісності та суверенітету України, відшкодування збитків із боку країни-агресора, покарання військових злочинців, відновлення продовольчої, енергетичної, ядерної безпеки всього світу. Тішить, що процес рухається. Думаю, вже восени ми можемо вийти на конкретні рішення, які можуть ухвалити на рівні глав десятків держав. Це стане серйозною запорукою для подальшого досягнення справедливого миру на основі українського плану, констатує Петро Олещук.

Попереду – підготовка глобального саміту світу

Доктор політичних наук, експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Ігор Петренко головним підсумком саміту в Саудівській Аравії називає взяття всіма присутніми країнами за основу того, на чому ґрунтується формула миру Зеленського. А саме — повага до територіальної цілісності та суверенітету держави.

— Тим самим, — пояснює він, — нівелюються надії росії закріпити за собою якісь територіальні "придбання" (захоплені українські території). Важливо, що визначено робочі групи, які працюватимуть за тими чи іншими пунктами формули миру України. Не зосереджуватися на всьому комплексі, а зробити акцент на тому, що важливо саме їм. Ядерна безпека, продовольча, питання екології тощо. Спектр досить широкий. Кожен може знайти щось, особливо цікаве йому.

Важливо, продовжує експерт, що всі визнали — порушення міжнародного права є небезпечним для існування глобального світу. Тому необхідно повернути все в рамки, покаравши головного порушника, яким є рф.

— Попереду підготовка глобального саміту миру на рівні глав держав. Де прийматимуть відповідний документ, який ляже в основу відновлення в Україні сталого та справедливого миру, — наголошує Ігор Петренко. — Поступово нам вдається переконувати дедалі більше країн, що треба діяти саме так. Інакше будь-яка автократична держава намагатиметься брати приклад з росії, що остаточно зруйнує глобальну систему безпеки, ввергнувши весь світ у хаос.