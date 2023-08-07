"Це неправда!": Єрмак зробив заяву щодо саміту в Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії обговорювали виключно українську "формулу миру"

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак спростував інформацію, що з’явилася в мережі, про нібито готовність до переговорів з росією без попереднього виведення військ росії з окупованих українських територій.

Про це він заявив в ефірі спецмарафону, коментуючи підсумки міжнародного саміту у Саудівській Аравії.

Раніше в мережі з’явилася інформація з посиланням на The Wall Street Journal нібито про те, що на саміті в Саудівській Аравії Україна не наполягала на прийнятті своєї Формули миру, одним із пунктів якої є неможливість будь-яких переговорів із росією до виведення російських військ. Більше того, Україна нібито була готова до таких переговорів.

Відповідну інформацію спростував Центр протидії дезінформації, наголосивши, що вперше така інформація з’явилася у ворожих Telegram-каналах. Однак у самій статті американської ділової газети щодо підсумків саміту такої тези немає. Українців просять відповідально споживати інформацію та не вестись на фейки.

У свою чергу Андрій Єрмак в ефірі телемарафону заявив, що головною темою саміту в Саудівській Аравії було обговорення саме української "формули миру" і жодні інші не обговорювалися.

"Я у своєму виступі говорив про виведення військ (російських — ред.), і в другій частині я теж кілька разів про це говорив, коли ми обмінювалися коментарями. Про це чітко говорили всі наші партнери. Хочу наголосити на потужному виступі пана Плентера (Єнса Плетнера — німецького дипломата), який чітко говорив про неможливість у будь-якому вигляді замороженого конфлікту", — наголосив Андрій Єрмак.

Він зазначив, що всі розмови про припинення вогню без обов’язкового виведення всіх російських військ з території України "повна маячня", а також "затягування процесу" та підготовка до нових атак територією України. Прогрес України в питанні досягнення миру є сильним ударом по росії, тому можуть з’являтися подібні помилкові заяви, підкреслив голова ОП.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Україна планує провести два саміти з досягнення світу і один за участю росії. Усі учасники переговорів у Саудівській Аравії погодилися, що конфлікт в Україні заморожувати не можна, але термінів переговорів з росією ніхто не озвучував.