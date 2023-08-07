Україна планує саміт за участю росії — Єрмак розповів, про що йдеться

Союзники України виступають проти того, щоб війна в Україні була заморожена

Україна після зустрічі в Саудівській Аравії має намір провести два саміти з "формули миру", один із яких за участю росії. При цьому без виведення російських військ із України виконання мирного плану неможливе.

Про це у понеділок, 7 серпня, заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак, передає "Європейська правда". Він підкреслив, що під час зустрічі в Джідді терміни будь-яких переговорів із владою росії не обговорювалися.

Перший саміт матиме установчий характер, на ньому учасники мають зійтись у думках та прийняти за основу "формулу миру Зеленського", яка складається з 10 пунктів. Потім відбудеться кілька самітів щодо кожного з пунктів "формули миру", де обговорюватимуться кроки щодо їх виконання.

А другий саміт буде підсумковим – на ньому учасники мають затвердити закінчення війни. У рамках цього саміту передбачається участь представників росії, але на форумі в Саудівській Аравії конкретні терміни будь-яких переговорів із владою росії не обговорювалися.

"Ми не обговорювали в Джідді будь-які терміни можливих переговорів із росією... Але на момент закінчення війни необхідно буде залучати (представників держави-агресора — ред.)", — зазначив голова ОП.

Андрій Єрмак додав, що цей план неможливий доти, доки росія не виведе свої війська з території України. Він наголосив, що союзники підтримали Україну в цьому. Зокрема, представник Німеччини заявив, що не можна допускати навіть думок про заморожування конфлікту та про те, що війська окупантів не будуть повністю виведені з території України.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Китай дав сигнал про те, що готовий брати участь у подальших міжнародних переговорах щодо досягнення миру в Україні. Експерти вважають, що сама присутність Китаю говорить про те, що росія стає все більш ізольованою.