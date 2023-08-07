"Это неправда!": Ермак сделал заявление насчет саммита в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии обсуждали исключительно украинскую "формулу мира"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак опроверг появившуюся в сети информацию о якобы готовности к переговорам с россией без предварительного вывода войск рф с оккупированных украинских территорий.

Об этом он заявил в эфире спецмарафона, комментируя итоги международного саммита в Саудовской Аравии.

Ранее в сети появилась информация со ссылкой на The Wall Street Journal якобы о том, что на саммите в Саудовской Аравии Украина не настаивала на принятии своей Формулы мира, одним из пунктов которой является невозможность каких-либо переговоров с россией до вывода российских войск. Более того, Украина якобы была готова к таким переговорам.

Соответствующую информацию опроверг Центр противодействия дезинформации, подчеркнув, что впервые такая информация появилась во вражеских Telegram-каналах. Однако в самой статье американской деловой газеты по поводу итогов саммита такого тезиса нет. Украинцев просят ответственно потреблять информацию и не вестись на фейки.

В свою очередь, Андрей Ермак в эфире телемарафона заявил, что главной темой саммита в Саудовской Аравии было обсуждение именно украинской "формулы мира" и никакие другие не обсуждались.

"Я в своем выступлении говорил о выводе войск (российских — ред.), и во второй части я тоже несколько раз об этом говорил, когда мы обменивались комментариями. Об этом четко говорили все наши партнеры. Хочу отметить мощное выступление господина Плентера (Енса Плетнера — немецкого дипломата), который четко говорил о невозможности в любом виде замороженного конфликта", — подчеркнул Андрей Ермак.

Он отметил, что все разговоры о прекращении огня без обязательного вывода всех российских войск с территории Украины "полный бред", а также "затягивание процесса" и подготовка к новым атакам по территории Украины. Прогресс Украины в вопросе достижения мира являетс сильным ударом по россии, поэтому могут появляться подобные ложные заявления, подчеркнул глава ОП.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Украина планирует провести два саммита по достижению мира и один — при участии россии. Все участники переговоров в Саудовской Аравии согласились с тем, что конфликт в Украине замораживать нельзя, но сроков переговоров с россией никто не озвучивал.