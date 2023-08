Участие Китая – приз, он еще и разозлился на рф. Пишущие западные СМИ о переговорах в Саудовской Аравии

Подавляющее большинство медиа представляют Пекина как большой дипломатический успех.

В Саудовской Аравии закончился второй этап мирных переговоров, которые в будущем должны завершиться крупным саммитом. Западные СМИ, пишу о его результатах, сосредотачиваются на неком слоне среди комнаты, которого невозможно не заметить, — это делегация из Китая. Ведь Пекин по-прежнему пренебрежительно пропустил первый этап переговоров в Копенгагене.

The Guardian: Участие Китая – дипломатический приз

Британское издание много внимания уделяет Китаю, обратив внимание на то, что его участие рассматривается как "большой дипломатический приз" – Пекин пригласили на прошедший раунд переговоров в Копенгагене в июне, но он не прислал своих представителей.

В частности, Guardian пишет со ссылкой на источник в ЕС, что Китай активно участвовал и положительно отнесся к идее третьей встречи на таком уровне. Договорились, что рабочие группы будут созданы для разработки деталей ключевых тем, которые являются основными в формуле мира из 10 пунктов Владимира Зеленского, тогда как параллельная группа продолжит техническую работу по этим вопросам.

Рабочие группы будут исследовать решения по:

глобальной продовольственной безопасности,

ядерной безопасности,

экологической безопасности,

гуманитарной помощи,

освобождение военнопленных и похищенных детей

Об участии Саудовской Аравии страна позиционирует себя как посредника, что дает ей шанс возобновить отношения с США, которые испортились из-за войны в Йемене и убийства журналиста Хашогги.

"Китай поддерживает дальнейшие мирные переговоры по Украине после саммита в Саудовской Аравии"

Reuters: Шаг Китая свидетельствует об изменении подхода

Reuters пишет, что решение Китая присоединиться к переговорам в Саудовской Аравии свидетельствует о возможном изменении подхода Пекина, но не о повороте в его поддержке москвы.

Аналитики Reuters пишут о недовольстве со стороны Китая тем, что война затянулась, а россия обстреливает зерновые порты

"Пекин больше настроен на мирные усилия, но он также знает, что мирная инициатива, возглавляемая Пекином, вряд ли будет воспринята Западом в это время. Пекин не захочет отсутствовать в других надежных мирных инициативах, ведущих не западными странами", — сказал Юнь Сунь, директор китайской программы Stimson Center в США

россия в конце концов "терпит поражение", цитирует агентство шанхайского ученого Шена Динли. Он утверждает, что Китай должен стремиться к международному сотрудничеству, не ускоряя коллапс в россии.

"Мы можем выдвинуть разные мнения, а также можем выдвинуть некоторые предложения для совместного содействия быстрому и правильному политическому урегулированию проблем, которые мы видим", — сказал Шэнь.

Пекин хочет лучше понять позиции других и, вероятно, также пытается изучить простор адаптивности и маневренности, считает Ли Минцзян, доцент кафедры международных отношений.

Такая эволюция происходила из-за роста гнева Китая из-за затяжной войны и недавней бомбардировки нарушившей поставки россией украинских зерновых портов.

NYT: Украина получила доступ к союзникам россии

Хотя Украина не ожидала достижения мирного соглашения, это была возможность поговорить напрямую с союзниками россии, включая Китай, пишет The New Your Times.

NYT называет шаг Китая проблеском прогресса

"Для Украины эти переговоры были частью попытки заручиться поддержкой десятков стран, оставшихся в стороне от войны, еще больше изолируя россию. Обсуждение проходило без участия россиян и не привело к официальной декларации или заявлению. И все же проблеск прогресса был. Китай, не принимавший участия в предварительных переговорах в июне, на этот раз был активным участником и дал понять, что он готов принять участие в третьем раунде переговоров — раунде, который может стать предшественником встречи глав государств", — пишет NYT.

Издание пишет, что причиной провала мирных переговоров является то, что и Украина, и Россия сосредоточены на получении территориальных достижений на поле боя.

Politico пишет о сдвигах

Мирная конференция в Саудовской Аравии в Джидде пишет, что участие Пекина было призом для всех участников, кроме россии, пишет Playbook Politico.

"москве нужен ее старший брат, Пекин, для всего: от беспилотников, шлемов, бронежилетов до международной поддержки ее агрессии против Украины. И Китай пренебрежительно отказался от встречи в Копенгагене в июне. Тем не менее в намеке на статичность в "безграничной" дружбе москвы и Пекина, Китай не только посетил это мероприятие, но и его дипломаты склонялись к событию, и Китай поддержал идею третьего собрания", — пишет издание.

Китай еще не возражал против того, чтобы уважалась территориальная целостность Украины. И еще, после отмены визита представителя ЕС Жозепа Борреля в Пекин, запланированный на июль, визит вернулся в повестку дня осенью.

Издание приводит пример Индии, которая со временем перешла к призывам в россии использовать "диалог и дипломатию", чтобы прекратить войну. В Джидде советник по национальной безопасности Индии Аджит Довал предложил нечто похожее — уважение суверенитета и территориальной целостности всеми государствами "должно поддерживаться без исключения".

FT: Китай стремился показать, что он – это не россия

Китай на саммите дал понять, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по урегулированию войны, пишет Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.

Издание пишет, что переговоры были посвящены мирному плану по 10 пунктам, который предложила Украина. А Китай "выглядел конструктивно" и "стремился показать, что он — это не россия".

"Самое присутствие Китая показывает, что россия становится все более и более изолированной", — сказал источник.

The Wall Street Journal рассказывает, как измерить успех

Издание The Wall Street Journal перед началом переговоров сделало прогноз, что встреча будет считаться большим успехом, если в конце будет принята декларация с конкретным набором принципов для формирования мирных переговоров и будет установлена дата следующего мирного саммита. Как видим, здесь есть частичный успех в одном из пунктов, потому что Китай выступил за проведение следующего этапа, хотя дать нет.

Ключевым был вопрос мирного плана Зеленского, в частности, призыва Украины к выводу всех российских войск к началу переговоров. Поскольку некоторые из развивающихся стран критиковали отсутствие на саммите россии, есть риск того, что дальше усилится давление для привлечения россии.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Джидде на выходных стартовал саммит Формулы мира в Украине, на котором было представлено около 40 стран, но не россии. Пекин отправил на саммит своего специального представителя по делам Евразии Ли Хуэя. В Украине это назвали "исторической победой".