Итоги переговоров о мире в Украине: главные выводы после встреч в Саудовской Аравии

Признание суверенитета и территориальной целостности Украины — отправная точка для результативных переговоров.

В течение 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) проходила встреча, посвященная обсуждению поиска мира в Украине. На мероприятие прибыли советники глав государств более 40 стран. За бортом осталась страна-агрессор — россия.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" известные на данный момент итоги консультаций, и рассказали, чего ожидать далее.

Уже есть большой успех

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала рассуждает так:

— Очень хорошо, что эти консультации состоялись. Они демонстрируют всему миру, особенно странам, которые были на стороне россии или занимали нейтральную позицию, что все попытки страны-агрессора в мировом информационном пространстве показывать свое якобы стремление к прекращению войны, не имеют никакого отношения к действительности. Вбивается последний гвоздь в такие попытки. Те страны, которым рф или в рамках ООН, или в рамках саммита россия-Африка пыталась показать, что Киев не хочет мира, теперь увидели другую сторону медали. Российская пропаганда и дипломатия (что, в принципе, одно и то же) явно проиграла. И это главное, — считает эксперт.

Он надеется, что итоги саммита окажутся куда более ощутимыми, чем просто выбор странами одного или нескольких из десяти предлагаемых Украиной пунктов формулы мира. Ядерная безопасность, продовольственная, экологическая и так далее.

Важно, акцентирует Виталий Бала, принять формулу в комплексе. Если из нее выпадает какой-то элемент, формула не сработает, уверен он.

— Конечно, очень позитивно, что все участники встречи подтвердили: справедливый мир возможен только на базе соблюдения международного права, верховенства Устава ООН, что подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности и Украины в международно признанных границах на 1991 год. Если страны, которые ранее были на стороне рф, станут после этого саммита более нейтральными, а нейтральные — более приближенными к украинской позиции, это уже будет большой успех, — считает эксперт.

В этом направлении и надо двигаться, подчеркивает он. Четко осознавая, что советники, которые встречались в Джидде, не принимают решения.

— Нам необходимо с их помощью склонить на свою сторону руководителей стран. И вот это уже будет реальное достижение, — констатирует Виталий Бала.

Осенью можем выйти на конкретные решения

Преподаватель Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук обращает внимание, что пока информации обнародовано не так много.

— Все стороны согласились принять в качестве основы для завершения российско-украинской войны — базовые принципы Устава ООН. А именно — соблюдение территориальной целостности, суверенитета (в данном случае — Украины). С этим, похоже, согласились даже Китай и Индия. И это неплохая база для дальнейших переговоров по поводу формирования общемирового видения формата прекращения войны в нашей стране, — отмечает политолог.

Встреча в Джидде, безусловно, была важной, уверен Петр Олещук. Напоминая, что ей предшествовали переговоры в формате советников в Копенгагене. Но в Дании, акцентирует эксперт, было представлено 15 государств, а в Саудовской Аравии — уже 42. Причем, включая державы т.н. Глобального Юга, а также Китай, которые ранее высказывали довольно высокий уровень лояльности к рф. Однако, все они сошлись, что суверенитет и территориальная целостность Украины — отправная точка для результативных переговоров.

— И это, — отмечает Петр Олещук, — явно вызывало серьезное раздражение у россии. Что выразилось в очередной желчной публикации экс-президента, нынешнего заместителя совбеза рф дмитрия медведева.

Политолог считает, что говорить о неких далеко идущих результатах по итогам встречи в Джидде пока рано. Одна из задач этой встречи на уровне советников — подготовить саммит с участием руководителей государств, поясняет он. И вот там уже, вероятно, будет утвержден глобальный мирный план на основании предложений президента Украины, обнародованных в прошлом году.

— Напомню, что формула мира Зеленского предусматривает завершение войны на основании именно соблюдения территориальной целостности и суверенитета Украины, возмещения ущерба со стороны страны-агрессора, наказания военных преступников, восстановления продовольственной, энергетической, ядерной безопасности всего мира. Радует, что процесс движется. Думаю, уже осенью мы можем выйти на конкретные решения, которые могут утвердить на уровне глав десятков государств. Это станет серьезным залогом для дальнейшего достижения справедливого мира на основании украинского плана, — констатирует Петр Олещук.

Впереди — подготовка глобального саммита мира

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко главным итогом саммита в Саудовской Аравии называет принятие всеми присутствующими странами за основу то, на чем зиждется формула мира Зеленского. А именно — уважение к территориальной целостности и суверенитету государства.

— Тем самым, — поясняет он, — нивелируются надежды рф закрепить за собой некие территориальные "приобретения" (захваченные украинские территории). Важно, что определены рабочие группы, которые станут работать по тем или иным пунктам формулы мира Украины. Не сосредотачиваться на всем комплексе, а сделать акцент на том, что важно именно им. Ядерная безопасность, продовольственная, вопросы экологии и так далее. Спектр достаточно широк. Каждый может найти что-то, особенно ему интересное.

Важно, продолжает эксперт, что все признали — нарушение международного права опасно для существования глобального мира. А потому необходимо вернуть всё в рамки, наказав главного нарушителя, которым является рф.

— Впереди — подготовка глобального саммита мира на уровне глав государств. Где будут принимать соответствующий документ, который ляжет в основу восстановления в Украине устойчивого и справедливого мира, — подчеркивает Игорь Петренко. — Постепенно нам удается убеждать всё больше стран, что действовать нужно именно так. Иначе любое автократическое государство будет пытаться брать пример с рф, что окончательно разрушит глобальную систему безопасности, ввергнув весь мир в хаос.