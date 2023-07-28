путин намекает, что очень хочет переговоров: пожаловался Африке на Украину и Запад

Глава кремля не перестает пытаться привлечь представителей Африки на свою сторону

Выступая на саммите "россия-Африка" в санкт-петербурге, президент рф владимир путин, начал оправдываться за то, что продолжает вести войну в Украине. Он пожаловался, что с ними "отказываются вести переговоры".

Этот фрагмент выступления главы кремля опубликован в сети.

россия, по словам путина, согласна, что "все противоречия должны решаться в ходе переговоров".

"Но проблема заключается в том, что с нами отказываются вести переговоры. В основе конфликта лежит создание угроз для безопасности россии со стороны США и НАТО. А они отказываются от переговоров по обеспечению равной безопасности для всех, включая россию", — сказал диктатор.

Он добавил, что и Украина отказывается от переговоров.

"Официально об этом заявили, и президент Украины принял соответствующий декрет по этому вопросу. Мы неоднократно говорили, и я официально заявлял, что мы готовы к этим переговорам. Но мы же не можем их навязывать. Поэтому нужно вести диалог и с той стороной", — оправдывается президент рф за свою агрессию.

Стоит отметить, что лица слушателей, которые бегло показала камера, были довольно скептичными.

Ранее "Телеграф" рассказывал о конфузе, который произошел на саммите россия-Африка с участием патриарха кирилла: тот забыл отчество путина и назвал его "ваше превосходительство глубокоуважаемый владимир васильевич".