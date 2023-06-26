В Дании прошли тайные переговоры об Украине: СМИ раскрыли детали и назвали главную тему

В Европе тайно обсуждали ситуацию в Украине

Недавно в Дании состоялась мирная конференция по Украине, участие в которой якобы принимали представители Китая, Индии, Бразилии, ЮАР и другие.

Как пишет местное издание Deutschlandfunk, переговоры прошли в Копенгагене.

По данным источника, конференцию провели в условиях строгой секретности.

Встречу посвятили изучению поддержку со стороны государств Глобального Юга, которые в основном нейтрально или осторожно высказывались о кровавой войне, начатой россией.

В то же время официальные мирные переговоры, инициатором которых выступает Украина, могут состояться уже в июле. При этом СМИ не имеют информации о содержании или участниках предстоящего саммита.

Напомним, что недавно со своим мирным планом в москву и в Киев приезжала африканская делегация. Во время приезда африканцев в Украину россияне выпустили по Киеву свои ракеты.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Бразилии в очередной раз заговорили о том, что россию и Украину следует усадить за стол переговоров. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что мирное соглашение якобы "не будет считаться сдачей Украины".