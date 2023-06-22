"Это не сдача Украины": президент Бразилии поразил своим предложением

Бразильский лидер снова пытается усадить Украину и россию за стол переговоров

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, предлагавший Украине отказаться от Крыма, сделал новое заявление. На сей раз он заговорил о том, что только Украина и россия знают, что нужно для достижения мира.

Об этом он сказал сегодня, 22 июня на пресс-конференции в Риме. В своей речи он заявил о необходимости подписания мирного соглашении со страной-агрессором, которая продолжает запускать по Украине ракеты и убивать ее граждан. По мнению бразильского лидера, это якобы "не будет считаться сдачей Украины".

"Мирное соглашение — это не сдача Украины, две вовлеченные стороны должны что-то получить. Только русские и украинцы знают, что нужно для того, чтобы достичь мира", — отметил Луис Инасиу Лула да Силва.

Стоит отметить, что ранее Бразилия активно выступала за переговоры Украины и россии при посредничестве Китая, Индии и Индонезии. Вместе с тем бразильский президент предлагал Украине отдать Крым стране-агрессору для завершения полномасштабной войны.

Кроме того, в мае во время G7 президент Украины не пришел на встречу с лидером Бразилии, которая была внесена в план саммита. Луис Инасиу Лула да Силва тогда заявил, что он был расстроен из-за этого, поскольку хотел поговорить с Зеленским.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной президент Бразилии заявил, что США вместе с другими странами должны прекратить "поощрять" войну и начать говорить о мире. Тем временем полномасштабное российское вторжения он назвал "семейной ссорой".