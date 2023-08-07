Украина планирует саммит с участием россии - Ермак рассказал, о чем речь

Союзники Украины выступают против того, чтобы война в Украине была заморожена

Украина после встречи в Саудовской Аравии намерена провести два саммита по "формуле мира", один из которых при участии россии. При этом без вывода российских войск из Украины выполнение мирного плана невозможно.

Об этом в понедельник, 7 августа заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, передает "Европейская правда". Он подчеркнул, что во время встречи в Джидде сроки каких-либо переговоров с властями россии не обсуждались.

Первый саммит будет носить учредительный характер, на нем участники должны сойтись во мнениях и утвердить за основу "формулу мира Зеленского", которая состоит из 10 пунктов. Затем состоится несколько саммитов по каждому из пунктов "формулы мира", где будут обсуждаться шаги по их выполнению.

А второй саммит будет итоговым — на нем участники должны утвердить окончание войны. В рамках этого саммита предусматривается участие представителей россии, но на форуме в Саудовской Аравии конкретные сроки каких-либо переговоров с властями россии не обсуждались.

"Мы не обсуждали в Джидде какие-либо сроки возможных переговоров с россией… Но на момент окончания войны необходимо будет привлекать (представителей государства-агрессора — ред.)", — отметил глава ОП.

Андрей Ермак добавил, что этот план невозможен до тех пор, пока россия не выведет свои войска с территории Украины. Он подчеркнул, что союзники поддержали Украину в этом. В частности, представитель Германии заявил, что нельзя допускать даже мысли о заморозке конфликта и о том, что войска оккупантов не будут полностью выведены с территории Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Китай дал сигнал о том, что готов участвовать в дальнейших международных переговорах по достижению мира в Украине. Эксперты считают, что само присутствие Китая говорит о том, что россия становится все более изолированной.