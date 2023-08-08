Переговори щодо миру в Україні: у США оцінили роль Китаю

Пекін міг би грати активнішу роль переговорах, якби був у цьому зацікавлений

Участь Китаю у саміті щодо української Формули миру в Саудівській Аравії є позитивним знаком, а самі переговори пройшли продуктивно.

Як повідомляє Укрінформ, таку оцінку дав спікер Державного департаменту США Меттью Міллер під час брифінгу у Вашингтоні.

"Ми вважаємо продуктивним те, що низка країн змогли почути безпосередньо від України (інформацію, — ред.) як з приводу насильства, яке чинила росія проти них, так і з їхнього бачення справедливого та тривалого світу, який збереже їхню територіальну цілісність та суверенітет", — зазначив Міллер.

При цьому представник Держдепу додав, що у Вашингтоні давно говорили, що Китай міг би відігравати активнішу роль у завершенні війни в Україні. Він також зазначив, що це було б "продуктивно".

Чиновник додав, що зараз немає якоїсь конкретної країни, яка б вела переговори з росією щодо мирного врегулювання, оскільки Москва не висловлювала зацікавленості в них.

Нагадаємо, 5 та 6 серпня у Джидді (Саудівська Аравія) проходила зустріч, присвячена обговоренню пошуку миру в Україні. На захід прибули радники глав держав понад 40 країн, причому росія там представлена не була.

"Телеграф" поговорив із експертами, які розповіли, що означає цей саміт і які результати він приніс для України.