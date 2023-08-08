Переговоры по миру в Украине: в США оценили роль Китая

Пекин мог бы играть более активную роль в переговорах, если бы был в этом заинтересован

Участие Китая в саммите по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии является положительным знаком, а сами переговоры прошли продуктивно.

Как сообщает Укринформ, такую оценку дал спикер Государственного департамента США Меттью Миллер во время брифинга в Вашингтоне.

"Мы считаем продуктивным то, что ряд стран смогли услышать непосредственно от Украины (информацию, — ред.) как по поводу насилия, которое совершала россия против них, так и по их видению справедливого и длительного мира, который сохранит их территориальную целостность и суверенитет", — отметил Миллер.

При этом представитель Госдепа добавил, что в Вашингтоне давно говорили, что Китай мог бы отыгрывать более активную роль в завершении войны в Украине. Он также отметил, что это было бы "продуктивно".

Чиновник добавил, что сейчас нет какой-либо конкретной страны, которая вела бы переговоры с россией по мирному урегулированию, поскольку Москва не выражала заинтересованности в них.

Напомним, 5 и 6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) проходила встреча, посвященная обсуждению поиска мира в Украине. На мероприятие прибыли советники глав государств более 40 стран, при этом россия там представлена не была.

"Телеграф" поговорил с экспертами, которые рассказали, что значит этот саммит и какие результаты он принес для Украины.