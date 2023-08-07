Российская дипломатия явно проиграла: эксперт об итогах саммита в Саудовской Аравии

Сейчас вбивается последний гвоздь для роспропаганды

Саммит по поиску мира в Украине, который прошел в Джидде, является позитивным сигналом всему миру. Он доказал, что все попытки страны-агрессора в мировом информационном пространстве показывать свое якобы стремление к прекращению войны, не имеют никакого отношения к действительности.

Такое мнение высказал директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала в комментарии "Телеграфу".

Он отметил, что сейчас вбивается последний гвоздь в вышеуказанные попытки россиян.

"Те страны, которым рф или в рамках ООН, или в рамках саммита россия-Африка пыталась показать, что Киев не хочет мира, теперь увидели другую сторону медали. Российская пропаганда и дипломатия (что, в принципе, одно и то же) явно проиграла. И это главное", — считает Бала.

Эксперт также надеется, что итоги саммита окажутся куда более ощутимыми, чем просто выбор странами одного или нескольких из десяти предлагаемых Украиной пунктов формулы мира. Ядерная безопасность, продовольственная, экологическая и так далее.

"Конечно, очень позитивно, что все участники встречи подтвердили: справедливый мир возможен только на базе соблюдения международного права, верховенства Устава ООН, что подразумевает уважение суверенитета и территориальной целостности и Украины в международно признанных границах на 1991 год. Если страны, которые ранее были на стороне рф, станут после этого саммита более нейтральными, а нейтральные — более приближенными к украинской позиции, это уже будет большой успех", — говорит он и добавляет, что "в этом направлении и надо двигаться. Четко осознавая, что советники, которые встречались в Джидде, не принимают решения. Нам необходимо с их помощью склонить на свою сторону руководителей стран. И вот это уже будет реальное достижение".

Больше об итогах встречи в Саудовской Аравии вы можете прочитать в полной версии материала "Телеграфа" под названием "Итоги переговоров о мире в Украине: главные выводы после встреч в Саудовской Аравии".

Напомним, что в Офисе президента Украины подвели итоги саммита в Саудовской Аравии.