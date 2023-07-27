Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій, голова Луганської ВДА (2015-2016 роки) Георгій Тука пояснив розширення віку призову до армії рф

У вівторок, 25 липня, Держдума рф прийняла в другому читанні законопроєкт, згідно з яким підвищено граничний вік призову на строкову службу в армію з 27 до 30 років. А ось нижній поріг залишається незмінним (з 18 років, хоча були розмови про підняття до 21 року). Крім того, є маса інших моментів, які явно грають на можливість загребти в армію якнайбільше народу.

Так, мобілізованим та призовникам з моменту публікації повістки у спеціальному реєстрі – заборонено виїзд за кордон.

Різко збільшено штрафи за неявку до військкомату, за неповідомлення туди актуальних відомостей про себе. Зокрема, про від’їзд з місця проживання на більш ніж три місяці, про виїзд з росії на понад пів року.

А ще медичні та освітні організації зобов’язані надавати військкоматам в електронному вигляді ВСІ відомості про громадян, які необхідні для ведення військового обліку.

На тлі раніше ухваленого закону про електронні повістки очевидне чергове закручування гайок в ім’я збільшення кількості "гарматного м’яса".

Багато хто звернув увагу, що депутат путінської партії "єдина росія", голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов, коментуючи нововведення, заявив, що вони вводяться з прицілом "під велику війну, під загальну мобілізацію". Яструби війни в їхній традиційній риториці – ми не підкоримося, ми не здамося, більше "м’яса" – ближча перемога.

Усі ці гасла давно домінують у частині російського суспільства. Своєю чергою путін традиційно обіцяє не запускати нову хвилю часткової мобілізації, не проводити загальну. Втім, на пропагандистських каналах потроху починають "топити" за необхідність "усім іти батьківщину захищати". Дивно, чому росіяни вирішили це робити в Україні.

Того ж Картаполова вже неодноразово ловили на тому, що він публічно змінює свою думку на протилежну протягом лічених тижнів. Це стосується, наприклад, призову. Він обіцяв, що піднімуть верхню планку з 18 років, щоб "пацани одразу після школи не йшли до армії". А буквально за два тижні почав мовити, що "отримав шквал листів від хлопців, які мріють відразу після школи натягнути берці і піти служити на славу батьківщини". Що мав на увазі під цим – важко сказати. Чи то рити траншеї, чи то здохнути в Україні.

Те, що Картаполов бовкнув про необхідність готуватися до "великої війни", навряд чи варте підвищеної уваги. Він – людина-флюгер, постійно змінює думку. Але загалом зміни у мобілізаційному законодавстві – жорсткі. Вони значно розширюють можливості отримання нового "гарматного м’яса", водночас звужуючи можливість уникнути такої долі.

При цьому слід тверезо дивитися на речі. "Чобіт" (чоловіків призовного віку) в рф вистачає.

Але, по-перше, щойно розпочнеться масова мобілізація, почнеться й масове ухиляння від неї. Так, для ухилянтів суттєво посилили покарання, запровадили неймовірні штрафи, загрожують навіть кримінальною відповідальністю. Проте, я думаю, що переважна більшість росіян, обираючи між "чорним пакетом" та штрафом, зроблять вибір на користь штрафу.

По-друге, набрати купу ненавченого "м’яса" у росії можна. Але забезпечити його елементарним спорядженням-озброєнням рф сьогодні не в змозі.

По-третє, нова спроба масової мобілізації призведе до негативної для режиму ситуації на внутрішньополітичному полі росії. Саме тому путін чинить опір яструбиним закликам, що звучать з різних вуст – пригожинських, гіркінських, картаполівських тощо.

Ні нової хвилі мобілізації, ні тим паче загальної мобілізації він допустити не може. Тому що розуміє – суспільство і без того накручене, розлючене. Воно не пробачило навіть першої хвилі т. зв. часткової мобілізації, затаїло злобу за те, що вторгся в Україну – і швидко не переміг, втягнув усіх у довгу війну, закрив шлях на Захід, зробив росіян паріями у багатьох країнах, значно погіршив добробут населення.

І хоча вибори в росії за путіна мають формальний характер, напередодні нового виборчого процесу (а вибори президента в росії намічені на 2024 рік) путін точно не хоче втрачати підтримку т. зв. "глибинного російського народу". При цьому він побоюється і появи конкурента-яструба. Того ж пригожина чи генерала. Як із тих, що вже засвітилися, так і з тих, що зараз перебувають у тіні.