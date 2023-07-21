У російського народу "дах не зірвало"

Після понад рік повномасштабної війни росії проти України дедалі більше помітні нездійснені прогнози відомих у нашій країні експертів у галузі астрології, тарології, нумерології та інших сфер навчань, які спростовує сучасна наука. Зокрема, астролог Влад Росс неодноразово помиляється з тим, що має відбуватися у майбутньому як у нашій країні, так і сусідки — країни-терористки росії.

У листопаді минулого року Росс заявив, що часткова мобілізація росіян, оголошена президентом рф володимиром путіним минулої осені, призведе до масових бунтів громадян росії. "У російського народу (близько 8 листопада 2023 року – ред.) "зірве дах", і тоді все може бути", – тоді сказав астролог.

Чоловік доповнив, що на той час кожен регіон рф збере свою армію, що призведе до громадянської війни. При цьому росіяни матимуть багато зброї. На жаль, нічого з цього не справдилося.

Раніше повідомлялося, що прогноз відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Астроексперт не вгадав із датою закінчення воєнних дій на території України. Минулого року Росс помилився з прогнозом по даті смерті президента росії володимира путіна.