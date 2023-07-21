Рус

Мобілізація росіян не збунтувала: у чому прорахувався Влад Росс

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Прогноз щодо рф від астролога Влада Росса себе не виправдав Новина оновлена 21 липня 2023, 10:03
Прогноз щодо рф від астролога Влада Росса себе не виправдав. Фото Колаж

У російського народу "дах не зірвало"

Після понад рік повномасштабної війни росії проти України дедалі більше помітні нездійснені прогнози відомих у нашій країні експертів у галузі астрології, тарології, нумерології та інших сфер навчань, які спростовує сучасна наука. Зокрема, астролог Влад Росс неодноразово помиляється з тим, що має відбуватися у майбутньому як у нашій країні, так і сусідки — країни-терористки росії.

У листопаді минулого року Росс заявив, що часткова мобілізація росіян, оголошена президентом рф володимиром путіним минулої осені, призведе до масових бунтів громадян росії. "У російського народу (близько 8 листопада 2023 року – ред.) "зірве дах", і тоді все може бути", – тоді сказав астролог.

Чоловік доповнив, що на той час кожен регіон рф збере свою армію, що призведе до громадянської війни. При цьому росіяни матимуть багато зброї. На жаль, нічого з цього не справдилося.

Раніше повідомлялося, що прогноз відомого українського астролога Влада Росса повністю не справдився. Астроексперт не вгадав із датою закінчення воєнних дій на території України. Минулого року Росс помилився з прогнозом по даті смерті президента росії володимира путіна.

Теги:
#Росія #Астрологія #Мобілізація #Заколот #Влад Росс