"Великою війною пахне": у путіна пояснили прийняті поправки до закону про мобілізацію

Нові правила в росії почнуть діяти з першого дня наступного року

У росії 25 липня Держдума ухвалила у другому читанні законопроект, за яким буде підвищено граничний вік призову на строкову службу до армії до 30 років. Нижня планка залишається без змін – 18 років. Нововведення набудуть чинності з 1 січня 2024 року та поширюватимуться вже на весняний призов.

Про це пише російське пропагандистське агентство "РИА-Новости".

Водночас депутат провладної партії "Єдина росія", голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов прокоментував поправки про підвищення призовного віку наступним висловом:

"Закон написаний під велику війну, під загальну мобілізацію. І зараз цією великою війною вже пахне. А ми всі дивимося, кого б звідти прибрати, кого б захистити. Та не буде кого захищати. Цей закон дуже потрібен для нашої країни", – сказав він.

Таким чином Картаполов виступив з критикою своїх колег, які намагалися "прикрити" від мобілізації громадян, які мають дітей інвалідів або ж троє або більше неповнолітніх дітей у сім’ї.

Російський депутат заявив, що головною метою поправок у законопроекті є нібито "наведення порядку в системі військового обліку та мінімізація спілкування військкомату та громадян". Також він додав, що ухилянти "не повинні перебувати у більш привілейованому становищі, ніж звичайні громадяни".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Росії намагаються затягнути на війну в Україну не лише чоловіків, а й жінок. Російські ЗМІ заявляють, що в країні вирішили збільшити кількість жінок в армії, мабуть, через великі втрати на фронті. Так, на службу готові брати тих, хто працює лікарями, фельдшерами, медсестрами та кухарями.