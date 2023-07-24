Діди недовоювали: путін "обрадував" російських чоловіків новим законом

У бій підуть старі

Росіянам продовжують закручувати гайки з мобілізацією, якої нібито немає. Тепер там вирішили кидати у бій проти України своїх стариків.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Як стало відомо, 24 липня російський диктатор володимир путін підписав закон про підвищення на 5 років граничного віку перебування в запасі низки громадян, які мають військові звання. Також завдяки цьому документу у кремлі збільшили на 5 років граничний вік перебування громадян у мобілізаційному резерві.

Все вищеперелічене означає, що тепер окупанти зможуть мобілізувати та відправляти у бій проти України своїх стариків. Наприклад, граничний вік для старших офіцерів було збільшено до 65 років (було 60), для молодших – до 60 років (було 55).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що росіяни почали отримувати непрості повістки.

Також ми повідомляли, що в росії потребують поповнення армії новим "гарматним м’ясом". І якщо президент рф володимир путін все ж таки оголосить проведення повторної хвилі мобілізації, то вона, вже за звичною схемою, буде з приміткою "часткова".