Бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий, глава Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгий Тука объяснил расширение возраста призыва в армию рф

Во вторник, 25 июля, Госдума рф приняла во втором чтении законопроект, согласно которому повышен предельный возраст призыва на срочную службу в армию с 27 до 30 лет. А вот нижний порог остается прежним (с 18 лет, хотя были разговоры о поднятии до 21 года). Кроме того, есть масса других моментов, явно играющих на возможности загрести в армию как можно больше народу.

Так, мобилизованным и призывникам с момента публикации повестке в специальном реестре – запрещен выезд за границу.

Резко увеличены штрафы за неявку в военкомат, за несообщение туда актуальных сведений о себе. В том числе об отъезде с места жительства на более чем три месяца, о выезде из рф на более полугода.

А еще медицинские и образовательные организации обязали предоставлять военкоматам в электронном виде ВСЕ сведения о гражданах, необходимые для ведения воинского учета.

На фоне ранее принятого закона об электронных повестках – налицо очередное закручивание гаек во имя увеличение количества "пушечного мяса".

Многие обратили внимание, что депутат путинской партии "единая россия", глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя нововведения, заявил, что они вводятся с прицелом "под большую войну, под общую мобилизацию". Ястребы войны в их традиционной риторике – мы не покоримся, мы не сдадимся, больше "мяса" – ближе победа.

Все эти лозунги давно доминируют в части российского общества. В свою очередь, путин традиционно обещает не запускать новую волну частичной мобилизации, не проводить всеобщую. Впрочем, на пропагандистских каналах понемногу начинают "топить" за необходимость "всем идти родину защищать". Странно только, почему россияне решили делать это в Украине.

Того же Картаполова уже не раз ловили на том, что он публично меняет свою точку зрения на противоположную в течение считаных недель. Это касается, к примеру, призыва. Он обещал, что поднимут верхнюю планку с 18 лет, чтобы "пацаны сразу после школы не шли в армию". А буквально через две недели начал вещать, что "получил шквал писем от ребят, которые мечтают сразу после школы натянуть берцы и пойти служить во славу родины". Что имел в виду под этим – сложно сказать. То ли рыть траншеи, то ли сдохнуть в Украине.

То, что Картаполов брякнул о необходимости готовиться к "большой войне", вряд ли стоит повышенного внимания. Он – человек-флюгер, постоянно меняющий точку зрения. Но в целом изменения в мобилизационном законодательстве – жесткие. Они значительно расширяют возможности получения нового "пушечного мяса", одновременно с этим сужая возможность избежать такой участи.

При этом следует трезво смотреть на вещи. "Сапог" (мужчин призывного возраста) в рф хватает.

Но, во-первых, как только начнется массовая мобилизация, начнется и массовое уклонение от нее. Да, против уклонистов существенно ужесточили наказание, ввели неимоверные штрафы, угрожают даже уголовной ответственностью. Тем не менее, я думаю, что подавляющее большинство россиян, выбирая между "черным пакетом" и штрафом, сделают выбор в пользу штрафа.

Во-вторых, набрать кучу необученного "мяса" в россии можно. Но обеспечить его элементарным снаряжением-вооружением рф сейчас не в состоянии.

В-третьих, новая попытка массовой мобилизации приведет к отрицательной для режима ситуации на внутриполитическом поле рф. Именно поэтому путин сопротивляется ястребиным призывам, звучащим из разных уст – пригожинских, гиркинских, картаполовских и так далее.

Ни новой волны мобилизации, ни тем более – всеобщей мобилизации – он допустить не может. Потому что понимает – общество и без того накручено, обозлено. Оно не простило даже первой волны т.н. частичной мобилизации, затаило злобу за то, что вторгся в Украину – и быстро не победил, втянул всех в долгую войну, закрыл путь на Запад, сделал россиян париями во многих странах, значительно ухудшил благосостояние населения.

И хотя выборы в рф при путине носят формальный характер, накануне нового избирательного процесса (а выборы президента в рф намечены на 2024 год) путин точно не хочет терять поддержку т.наз. "глубинного русского народа". При этом он явно опасается и появления конкурента-ястреба. Того же пригожина или некого генерала. Как из тех, что уже засветились, так и из находящихся на данный момент в тени.

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