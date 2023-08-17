Зеленський підписав новий закон про мобілізацію: до якої дати вона триватиме

Це вже восьме продовження

Президент України Володимир Зеленський підписав нові законопроєкти про дію воєнного стану та загальну мобілізацію і тим самим продовжив їх.

Про це йдеться у картці законопроєкту під номером 9532 (про продовження воєнного стану) та законопроєкту 9533 (про продовження загальної мобілізації).

Згідно з цими документами, обидва ці положення знову продовжено на 90 днів з 18 серпня, тобто до 15 листопада 2023 року.

Нагадаємо, що в Україні ввели воєнний стан з 05 год 30 хв. 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Після чого було продовжено на 30 діб – з 5 години 30 хвилин 26 березня – до 25 квітня. Потім продовжили на 90 діб – до 25 серпня 2022 року. А потім ще кілька разів поспіль.

Найімовірніше так триватиме й надалі, поки ЗСУ не здобудуть перемогу над російськими загарбниками.

Про те, як проходитиме мобілізація після продовження воєнного стану, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що український Кабмін вніс зміни до постанови, яка регулює питання бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.