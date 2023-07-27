В Україні продовжили мобілізацію: хто під неї підпаде і як торкнеться кожного

Мобілізацію продовжено до 15 листопада

27 липня рішенням Верховної Ради України вкотре було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації.

"Телеграф" розповідає про те, як тепер відбуватимуться мобілізаційні заходи.

Для початку нагадаємо, що дані положення було продовжено до 15 листопада. Отже, у цей час чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов’язаними, а значить, підпадають під призов до армії.

Кого мобілізують в першу чергу

У першу чергу комплектування бойових військових частин провадиться за рахунок резервістів, колишніх учасників АТО/ООС, з поступовим нарощуванням чисельності підрозділів за рахунок військовослужбовців і військовозобов’язаних, які проходили службу.

Що буде з людьми без воєнного досвіду

Таких громадян на першому етапі направляють для проведення професійної підготовки до навчальних центрів. Після завершення якої вони вибувають для комплектування підрозділів, які ведуть бойові дії.

Які документи потрібно носити із собою під час мобілізації

Кожен громадянин, незалежно від віку та статі, повинен мати при собі документ, який міг би ідентифікувати його особу, наприклад, паспорт. А чоловіки у віці від 18 до 60 років також повинні мати військово-обліковий документ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, хто з українців може отримати повістку у серпні.

Також ми повідомляли, що в Україні змінилися деякі правила мобілізації.