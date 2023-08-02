Мобілізацію продовжено: хто має право роздавати повістки українцям

Вручати повістки в Україні можуть не всі

В Україні продовжено загальну мобілізацію та воєнний стан, а на вулицях продовжують роздавати повістки в ТЦК. При цьому законодавством не встановлено, де їх можуть роздавати, але чітко регламентовано, хто це може робити.

Як розповіла юрист Юридичної сотні Марія Звягінцева у коментарі NV, вручати їх можуть лише уповноважені особи, проте їхня кількість теж законодавством не передбачена.

Зазначається, що видача порядку денного відбувається за дорученням керівників районних (міських) ТЦК уповноваженими на це особами. До них відносяться:

представники органів місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій незалежно від підпорядкування та форми власності;

представники навчальних закладів;

посадові особи районного (міського) ТЦК

Людина, якій хочуть вручити повістку, має право перевірити документи у людей, які її видають.

Зокрема варто пам’ятати, що представники ТЦК повинні мати наказ начальника з мокрою печаткою та іменами співробітників, які уповноважені видавати повістки. Крім того, вони повинні мати при собі посвідчення особи.

Щодо інших осіб зі списку вище, то вони можуть надати наказ начальника ТЦК, який надає повноваження на вручення повісток.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, кому з українців не прийде повістка у серпні.