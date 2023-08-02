Мобилизация продлена: кто имеет право раздавать повестки украинцам

Вручать повестки в Украине могут не все

В Украине продлена всеобщая мобилизация и военное положение, а на улицах продолжают раздавать повестки в ТЦК. При этом законодательством не установлено, где их могут раздавать, но четко регламентировано кто это может делать.

Как рассказала юрист Юридической сотни Мария Звягинцева в комментарии NV, вручать их могут лишь уполномоченные лица, однако их количество тоже законодательством не предусмотрено.

Отмечается, что выдача повесток происходит по поручению руководителей районных (городских) ТЦК уполномоченными на это лицами. К ним относятся:

представители органов местного самоуправления;

руководители предприятий, учреждений, организаций независимо от подчинения и формы собственности;

представители учебных заведений;

должностные лица районного (городского) ТЦК

Человек, которому хотят вручить повестку, имеет право проверить документы у людей, ее выдающих.

В частности стоит помнить, что у представителей ТЦК должен иметься приказ начальника с мокрой печатью и именами сотрудников, которые уполномочены выдавать повестки. Кроме того, они обязаны иметь при себе удостоверения личности.

Что касается других лиц из списка выше, то они могут предоставить приказ начальника ТЦК, который дает полномочия на вручение повесток.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, кому из украинцев не придет повестка в августе.