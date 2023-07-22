Украинцам продолжают раздавать повестки: какая информация должна в ней быть
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Что должно быть записано в повестке
В Украине продолжается военное положение, а украинцам продолжают массово раздавать повестки. При этом стоит помнить, что повестка должна быть правильно заполнена и подписана руководителем ТЦК до вручения конкретному человеку.
Как говорится в материале НВ, среди юристов ведутся многочисленные споры относительно правомерности заполнения повестки непосредственно перед вручением на улице, однако юридическая практика обычно показывает, что исход рассмотрения дела в суде зависит от конкретного судьи и его позиции по данному вопросу.
Тем не менее существует один общий стандарт относительно того, какая информация должна быть в повестке.
Так правильно заполненная повестка должна иметь в себе:
- ФИО военнообязанного;
- год его рождения;
- адрес проживания;
- вид повестки;
- адрес ТЦК и дата, когда военнообязанному надо явиться туда;
- перечень документов, которые необходимо взять с собой;
- название органа, который выдал повестку, а также печать, подпись и ФИО начальника ТЦК.
Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли украинцы, которым вера не позволяет брать оружие в руки, отказаться от повестки и какая существует альтернатива.