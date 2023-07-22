Украинцам продолжают раздавать повестки: какая информация должна в ней быть

Что должно быть записано в повестке

В Украине продолжается военное положение, а украинцам продолжают массово раздавать повестки. При этом стоит помнить, что повестка должна быть правильно заполнена и подписана руководителем ТЦК до вручения конкретному человеку.

Как говорится в материале НВ, среди юристов ведутся многочисленные споры относительно правомерности заполнения повестки непосредственно перед вручением на улице, однако юридическая практика обычно показывает, что исход рассмотрения дела в суде зависит от конкретного судьи и его позиции по данному вопросу.

Тем не менее существует один общий стандарт относительно того, какая информация должна быть в повестке.

Так правильно заполненная повестка должна иметь в себе:

ФИО военнообязанного;

год его рождения;

адрес проживания;

вид повестки;

адрес ТЦК и дата, когда военнообязанному надо явиться туда;

перечень документов, которые необходимо взять с собой;

название органа, который выдал повестку, а также печать, подпись и ФИО начальника ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли украинцы, которым вера не позволяет брать оружие в руки, отказаться от повестки и какая существует альтернатива.