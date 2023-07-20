В ТЦК объяснили, что делать после вручения повестки и что взять с собой в военкомат

Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют для прохождения военно-врачебной комиссии

В рамках всеобщей мобилизации мужчинам в Украине продолжают вручать повестки. После ее получения военнообязанному необходимо явиться в военкомат и уточнить данные. Если у него есть документы, подтверждающие его право на отсрочку, их нужно также предоставить сотрудникам ТЦК и СП.

Об этом представитель Полтавского областного Территориального центра комплектования и социальной поддержки Роман Истомин рассказал "Украинскому радио Полтава".

По его словам, в повестке должны быть указаны время и дата прибытия в ТЦК для уточнения военно-учетных данных. Военнообязанному необходимо взять с собой военные и личные документы. В случае, если у него есть основания для отсрочки, соответствующие документы также нужно принести.

"Если гражданин не имеет права на отсрочку, его направляют для прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить его степень годности. По завершению комиссии он признается пригодным или непригодным", — отметил спикер ТЦК и СП.

Истомин подчеркнул, что ограниченно пригодные военнообязанные не могут служить в некоторых частях — это десантно штурмовые войска, ССО. Однако к это не означает, что они непригодны к прохождению срочной службы.

"Ходит миф, что начали призывать ограниченно пригодных, потому что закончились пригодные.Нет!Они и раньше подлежали призыву, и это не является чем-то чрезвычайным в условиях полномасштабного вторжения", – объяснил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторым категориям мужчин не придет повестка этим летом. Есть всего несколько таких случаев.